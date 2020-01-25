Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: "Kosova, Türkiye ve halkının yanındadır"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkesinin Türkiye hükümeti ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Thaçi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti.

Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

