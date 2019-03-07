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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Malta Dışişleri Bakanını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela’yı kabul etti.Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, 2 günlük resmi ziyaret için ülkeye gelen Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela’yı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Malta Dışişleri Bakanını kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela’yı kabul etti.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, 2 günlük resmi ziyaret için ülkeye gelen Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela’yı kabul etti. Kosova’ya desteğinden dolayı Malta’ya teşekkürlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Thaçi, “Malta, Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer almaktadır. İki ülke arasında ilişki ve işbirliğin daha da derinleşmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı. Thaçi, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Birleşmiş Miller (BM) üyeliğinin, Kosova’nın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
Malta Dışişleri Bakanı Abela ise ülkesinin Kosova’yı desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

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