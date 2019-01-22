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Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı’nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.

Kosova'da faciadan dönüldü. Elektrik trafosunun patladığı maden ocağında trafonun hemen girişte olması daha büyük bir faciayı önledi

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

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Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, “Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça’da da elektrikler kesilmiş durumda” dedi. (DHA)


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Kosova maden ocağı

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