HABER

Kosova Demokratik Türk Partisinin yeni genel başkanı Fikrim Damka oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kosova Demokratik Türk Partisinin yeni genel başkanı Fikrim Damka oldu

PRİZREN (AA) - Kosova'nın Türk kökenli Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) 8. Olağan Genel Kurulu'nda partinin yeni genel başkanı seçildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de bir otelde düzenlenen genel kurula, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, TDP Milletvekili Yusuf Hasani, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, delegeler, ülke ve yurt dışından parti temsilcileriyle STK temsilcileri katıldı.

Genel Kurul'da, kayıtlı 72 delegeden 66'sı oy kullandı. Seçimlere, tek aday olarak katılan Damka, oy çokluğuyla KDTP'nin yeni genel başkanı oldu. Delegelerin 49'u "evet", 10'u "hayır", 7'si ise "çekimser" oy kullandı.

Damka, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin Kosova Türklerinin tek siyasi çatısı olan Kosova Demokratik Türk Partisini eskiden olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine getirmek olduğunu belirterek, parti üyelerinin desteğiyle başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Parti bünyesinde oluşturulacak alt teşkilatlarla her vatandaşa ve haneye kolay ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Damka, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde parti temsilciliklerinin oluşturulması da yine yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Soydaşlarımızın aktif bizim öncelikli temennimizdir"

Eski KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, yaklaşık 20 yıldır yürüttüğü görevini devrederken yaptığı veda konuşmasında, başkanlık döneminde kaydedilen başarılar ve gözlenen eksikliklerle ilgili bilgi verdi.

Son dönemde yaşanan parti içi çekişmelerine işaret eden Yağcılar, toplumsal çalışmalar yerine daha çok bireysel çalışmaların ağır bastığını ve bunun üstesinden gelinmesi gereğini dile getirdi.

Büyükelçi Sakar, Kosova Türklerinin, Türkiye ile Kosova arasındaki köprü olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Soydaşlarımızın her alanda aktif ve en önde olması bizim öncelikli temennimizdir. Böylece hem kendi toplumunuza hem de Kosova'nın çok kültürlü ve etnikli yapısına sağlayacağınız katkılar daha da artacaktır. Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik ilişkilerimizi arzu ettiğimiz yüksek seviyelere çıkarmamız daha da kolaylaşacaktır."

TDP Genel Başkanı İlyas da Balkanlardaki Türk siyasi partilerinde başlayan değişim sürecinin, Kosova'da da demokratik şekilde gerçekleştirdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PARTNEREda Ece'den öpüşme itirafıEda Ece'den öpüşme itirafı
Kosova’da Türk partisinin yeni lideri ’Fikrim Damka’Kosova’da Türk partisinin yeni lideri ’Fikrim Damka’
Viyana’da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındıViyana’da Türk- Avusturya ilişkileri ele alındı
Anahtar Kelimeler:
Fikrim Damka KDTP Kosova Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması

AK Parti'den Suriye açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine kaymakam görevlendirildi

HPD'li belediyeye kayyum atandı

Bahçeli'den UEFA'ya tepki: Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır

Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeli' açıklaması

Erdoğan'dan 'Suriyeli' açıklaması: Asla eyvallah edemeyiz

TBMM'de Zazaca tartışması! HDP’li vekil Müge Anlı’ya tepki olarak Zazaca konuştu

TBMM'de Zazaca tartışması! HDP’li vekil Müge Anlı’ya tepki olarak Zazaca konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.