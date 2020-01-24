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Kosova Dışişleri Bakanı: "Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:19 | Son Güncelleme

Kosova Dışişleri Bakanı: "Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız"

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Behgjet Pacolli deprem Elazığ Kosova Türkiye

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