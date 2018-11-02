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Kosova heyetinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Ziyarette, Türkiye ve Kosova'nın tarihi, kültürel ve duygusal bağları vurgulanarak, kültürel miras, gençlik turizmi, çağdaş sanat ve film endüstrisi alanındaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "İstanbul'daki müze ve galerilerde, Kosovalı sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Onlara kapılarımız sonuna kadar açık"

İSTANBUL (AA) - Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Leonora Morina-Bunjaku, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türkiye ve Kosova'nın tarihi, kültürel ve duygusal bağları vurgulanarak, kültürel miras, gençlik turizmi, çağdaş sanat ve film endüstrisi alanındaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kosova'nın Türk milletinin kalbinde ayrı bir yerinin olduğunu, tarihi ve kültürel bağların iki ülkeyi buluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, "İstanbul'daki müze ve galerilerde, Kosovalı sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Onlara kapılarımız sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Ortak kültürel değerleri paylaşan iki ülkenin bağlarını daha da güçlendirmek için değişik kültürel enstrümanların kullanılabileceğini vurgulayan Yılmaz, iki ülkenin birbirinin dilini öğrenmeye teşvik edilmesi yönünde de çalışmalar yapılabileceğini aktardı.

Coşkun Yılmaz, Türk ve Kosovalı film yapımcılarını, ortak projelerin geliştirilmesi için film endüstrisinin kalbi olan İstanbul'da buluşturmayı teklif etti. Bu öneri, Kosova heyeti tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Bakan Yardımcısı Bunjaku ise iki ülke arasında ortak masallar, hikayeler ve kolektif bilinç olduğunu belirterek, "Film endüstrisi vasıtasıyla hepimizin hafızasında olan hikayeleri yeni jenerasyona aktarabiliriz. Genç nesillerimizi, ortak yapım filmlerimizle, iki ülkenin dostluğundan daha fazla haberdar edebiliriz." diye konuştu.

Bunjaku, Kosova çağdaş sanatının Türkiye'de tanıtılmasına yönelik, İstanbul'da sergilerin düzenlenmesi noktasında ortak çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Leonora Morina-Bunjaku İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz

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