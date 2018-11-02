Kosova heyetinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Leonora Morina-Bunjaku, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türkiye ve Kosova'nın tarihi, kültürel ve duygusal bağları vurgulanarak, kültürel miras, gençlik turizmi, çağdaş sanat ve film endüstrisi alanındaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kosova'nın Türk milletinin kalbinde ayrı bir yerinin olduğunu, tarihi ve kültürel bağların iki ülkeyi buluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, "İstanbul'daki müze ve galerilerde, Kosovalı sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Onlara kapılarımız sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Ortak kültürel değerleri paylaşan iki ülkenin bağlarını daha da güçlendirmek için değişik kültürel enstrümanların kullanılabileceğini vurgulayan Yılmaz, iki ülkenin birbirinin dilini öğrenmeye teşvik edilmesi yönünde de çalışmalar yapılabileceğini aktardı.