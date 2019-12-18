Kosova ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması yenilendi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, iki ülke arasında 2011'de imzalanan savunma sanayi işbirliği anlaşmasını yenilediği açıklandı.

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yenilenen anlaşmanın Kosova Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Faruk Geci ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından 16 Aralık'ta Ankara'da imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığı (Şu anki adıyla Kosova Savunma Bakanlığı) arasında 27 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan savunma sanayi işbirliğine ilişkin anlaşmanın gelecekte devamını ve derinleşmesini öngörmektedir." ifadesine yer verildi.

İşbirliğinin tarafların ortak çıkar ve ihtiyaçlarına dayandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da anlaşmanın hedeflerini işbirliği alanlarında uygulamaya koymayı kabul etmiştir." ifadesi kullanıldı.

27 Ekim 2011'deki anlaşma, eski Kosova Güvenlik Gücü Bakanı Agim Çeku ile dönemin Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından iki ülke arasında savunma sanayii işbirliği için imzalanmıştı.

