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Kosova Lideri Savaş Suçu İddialarını Reddetti

09.11.2020 20:51 | Son Güncelleme

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Lahey’de kurulan Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi’nde çıktığı ilk duruşmada hakkında yapılan iddiaların tümünü reddetti

Kosova Lideri Savaş Suçu İddialarını Reddetti

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Lahey’de kurulan Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi’nde çıktığı ilk duruşmada hakkında yapılan iddiaların tümünü reddetti.

Kosova Kurtuluş Ordusu’nun komutanı Taci, 1998-1999 yılları arasında Sırp güçlerine karşı yürütülen gerilla hareketine liderlik etmişti. Taci savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında 10 iddiadan yargılanıyor.

Taci, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi ve iddiaları reddetti.

Taci’nin avukatı da istifa etmesinin ardından Kosova’da Avrupa Birliği polisine teslim olan ve daha sonra Lahey’e götürülen Taci'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kosova’nın savaş dönemi kahramanlarından olan ve daha sonra ülkenin önde gelen siyasetçisi olan Taci, hakkındaki iddianamenin onaylanmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Taci, 2008’de bağımsız olan Kosova’nın ilk başbakanı olmuş, 2016’da ise Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Savcılar Taci'nin 1990’ların sonundaki çatışmalarda yaklaşık 100 kadar sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulmasını istiyor. Taci liderliğindeki Kosova Kurtuluş Ordusu, dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slovodan Miloseviç’in güvenlik güçlerine karşı bağımsızlık savaşı başlatmıştı.

Hakkında yapılan iddianamede Taci, suç örgütü oluşturmak, muhaliflerini hedef alarak onları alıkoymak, sorgulamak ve kötü muamele etmekle suçlanıyor.

Eskiden Sırbistan’a dahil olan Kosova’da çoğunluğu Arnavut olan halk, bağımsızlığa giden bu süreci yürüten Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarını kahraman olarak görüyor.

Kosova mahkemesi Sırbistan’a karşı çıkardıkları isyan sırasında ve sonrasında Kosova Kurtuluş Ordusu savaşçılarının işlediği suçları ele almak için 2015 yılında kurulmuştu. Mahkeme’nin yurtdışında kurulmasının nedeni ise tanıkların zor durumda kalması riskini azaltmak.

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