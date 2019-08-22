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Kosova Meclisi feshedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kosova Meclisi, milletvekilleri 89 evet oyu, 1 karşı ve 2 çekimser oy ile meclisin 6’ncı dönemini feshetti.

Kosova Meclisi, milletvekilleri 89 evet oyu, 1 karşı ve 2 çekimser oy ile meclisin 6’ncı dönemini feshetti. Dolayısıyla Kosova’da erken parlamento seçimlerinin önü açıldı.
Kosova Meclisi Genel Kurulunda, meclisin feshedilmesi için yapılan oylama öncesinde tartışma yapılıp yapılmaması konusunda milletvekilleri tarafından farklı görüşler ortaya atıldı. Ana muhalefet partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK), istifa eden hükumetin kötü yönetmesi hakkında geniş kapsamlı tartışma yapılmasını talep etti. Diğer partiler doğrudan oylamaya gidilmesini talep etti. Muhalefet, meclisin feshedilmesine yönelik oylama öncesinde genel kurulda tartışma yapılmasını istedi. Koalisyon hükumetinin büyük ortaklarından Kosova Demokratik Partisi (PDK) temsilcileri zamanının, mecliste seçim kampanyası yapmak değil, oylama zamanı olduğunu belirterek, bir an önce oylamaya gidilmesi ve meclisin feshedilmesini talep etti.
Mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin parlamento grup başkanları da tartışmaların yapılmasının gereksiz olduğunu değerlendirerek, meclisin feshedilmesi oylamasına gidilmesi önerisinde bulundu. Kosova Meclisi, merkezi Lahey’de bulunan Uluslararası savaş Suçları Kosova özel mahkemesine ifade vermek için davet edilmesi nedeniyle Başbakan Ramush Haradinaj’ın istifa etmesinin ardından feshedildi.
Kosova’da erken seçim tarihin Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından belirlenmesi bekleniyor.

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