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  4. Kosova Meclisinde milletvekilleri yemin etti

Kosova Meclisinde milletvekilleri yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 21:10 | Son Güncelleme

Kosova’da milletvekilleri erken parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasından 1 ay sonra Mecliste yemin etti.Kosova’da 6 Ekim’de düzenlenen erken parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasından 1 ay sonra 7.

Kosova’da milletvekilleri erken parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasından 1 ay sonra Mecliste yemin etti.

Kosova’da 6 Ekim’de düzenlenen erken parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasından 1 ay sonra 7. Dönem milletvekilleri Meclise geldi. Meclis Genel Kurulu, seçimlerden galip çıkan ilk iki siyasi parti arasında koalisyon hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya varılamadan toplandı. Meclis oturumuna en yaşlı ve en genç milletvekili başkanlık etti. Milletvekillerinin görev süresini doğrulama komisyonunun raporu onaylandıktan sonra 120 sandalyeli Mecliste 111 milletvekili yemin etti. Yemin töreninde seçimlerin galibi Vetëvendosje Hareketi’nin masalar üzerine Kosova bayrağı yerine yine Arnavutluk bayrağını koyması gözden kaçmadı.

Meclisin yeni yasa dönemi ilk oturumunda milletvekillerinin yemin töreninin ardından, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi için oylama yapıldı. Anayasa uyarınca Meclis Başkanı adayı, seçimin galibi olan parti tarafından önerildi. Seçimin galibi Vetëvendosje Hareketi, Meclis Başkanlığı görevi için Glauk Konjufca’yı önerdi. Yapılan oylamada Konjufca, 75 evet, 6 hayır ve 29 çekimser oyla Meclis Başkanı Seçildi.

Meclis Başkanı Yardımcıları görevine de 5 kişi seçildi. Kosova Meclisinde Kosova Türklerini temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka, 95 oyla Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi. Kosovalı Türkleri Mecliste 2 milletvekilinin temsil edildiği belirtildi.

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