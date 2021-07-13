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Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişi zehirlendi

13.07.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova'nın batısındaki Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlenmesinin ardından şehir genelinde acil durum ilan edildi.

Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık 1500 kişi zehirlendi

Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1500 vatandaşın henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı zehirlendiğini ve tıbbi yardım talep ettiğini belirtti.

ŞEHİR GENELİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ramosaj, yasalar çerçevesinde şehir genelinde acil durum ilan ettiklerini bildirdi.

Alınan kararla belediyeye "zehirlenmeden sonra meydana gelen bu acil durumu yönetmeye hazırlıklı olma" zorunluluğu getirildi.

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selmon Berisha, düzenlediği basın toplantısında, hastaların yüzde 99'unun sağlık hizmetlerini Deçan'da aldığını, az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini söyledi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kosova medyasında 2 kişinin zehirlenme nedeniyle öldüğü ifade edildi ancak Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bu ölümlerin zehirlenmeyle ilişkili olmadığını açıkladı.

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İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Deçan'a bağlı 6 köyün sakinlerinin son günlerde içme suyundan zehirlendiklerine yönelik şüpheler bulunuyordu.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani, köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti.

Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırmaları yapacaklarını ve bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti. (AA)

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