Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu

"Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dışişleri ve Diaspora Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla, Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emiliya Recepi, Maliye Bakanı Hekuran Murati, Adalet Bakanı Albulena Haciu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Altyapı ve Çevre Bakanı Liburn Aliu, Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı Faton Peci, Savunma Bakanı Armend Mehay, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Celal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Haydari, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Goran Rakic."

Kurti'nin ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturacağı yeni kabinedeki isimler şöyle:

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken genel seçimi kazanan VV'nin başbakan adayı Kurti'nin liderliğinde kurulan yeni hükümet, 120 üyesi bulunan Kosova Meclisinde 67 milletvekilinin desteği ile güvenoyu aldı.

Bu arada, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da yeni hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak.

'KOSOVA'NIN AB'DEN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK'

Başbakan Kurti, mecliste yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa Birliği'nden (AB) başka alternatifi olmadığını vurgulayarak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde ise önceliğin kayıp kişiler olacağını söyledi.

Ortak değerler ve hedefler paylaştıkları için NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını kaydeden Kurti, "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yeni Meclis Başkanı Konjufca yürütecek

Öte yandan, sabah yapılan ilk Genel Kurul oturumunda meclis başkanlığına seçilen Glauk Konjufca, Anayasa gereği vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kasım 2020'de Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine istifa etmiş, yasa gereği cumhurbaşkanlığı görevini bir önceki dönemin Meclis Başkanı Vyosa Osmani yürütmüştü.