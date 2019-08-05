Kosova savaşını dünyaya duyuran gazeteci Rushiti, toprağa verildi

Göğüs kanserine yenik düşen NTV’nin eski Kosova muhabiri Burbuqe Tushiti, Priştine mezarlığında toprağa verildi.

Kosova Savaşını dünyaya duyuran NTV’nin eski muhabiri 1961 Priştine doğumlu Burbuqe Rushiti, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğa uğurlanan Rushiti’yi yakınları, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Uzun yıllar muhabirlik yapan Burbuqe Rushiti, eşinin de katılımıyla, Mezarlık Camisi’nin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Priştine şehir mezarlığında toprağa verildi.

Ailesi adına gömme merasimine katılanlara teşekkürlerini ifade eden Burbuqe Rushiti’nin oğlu Rinor Rushiti, veda konuşması yaparak annesine veda etti. 90 yıllarından itibaren NTV haber kanalında muhabirlik yapan Rushiti, 1998-1999 yıllarında yaşanan savaş hakkında haberler geçerek, dünya ve Türk kamuoyunun Kosova gerçeğini öğrenmesinde katkıda bulundu.

1990’lı yıllara kadar eski Priştine Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde Priştine Radyosu Kültür Redaksiyonun’nda çalışan Burbuqe Rushiti, bir süre Türkiye Gazetesi için de yazdı. Şiir kitapları da olan Rushiti, NTV Yayınları’nca basılan ve savaş anılarını içeren “Kokunu Özledim Kosova” adlı kitabını da neşretti.

İki erkek çocuk annesi olan Burbuqe Rushiti, vefat ettiğinde 58 yaşında idi.

