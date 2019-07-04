HABER

Kosova Sırbistan yetkililerinin ülkeye girişine izin vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kosova Sırbistan yetkililerinin ülkeye girişine izin vermeyecek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova, kendisini bağımsız bir ülke olarak tanımayan Sırbistan'dan hiçbir yetkilinin ülkeye girişine izin vermeyecek.

Kosova Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Jetlir Zyberaj, yayımladığı yazılı açıklamada, Sırp yetkililer tarafından Kosova'yı ziyaret için yapılacak tüm taleplerin reddedileceğini bildirdi.

Zyberaj, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik tehditleri, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik sürekli devam eden propagandası, sahte haberleri ve son olarak Belgrad yönetiminin bazı siyasi hedefleri doğrultusunda Kosova'nın kuzeyindeki Sırp halkı tehdit ederek, iş yerlerini kapamaya zorlayarak sözde insani kriz sahnelemeleri nedeniyle Bakanlığımız hiçbir Belgradlı yetkilinin Kosova'yı ziyaret etmesine izin vermeyecek ve bu tavır devam ettikçe talepler reddedilecek."

- Kosova-Sırbistan meselesi

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. Kosova, bugüne kadar yüzden fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da Sırbistan ile Kosova arasındaki arasındaki gergin ilişkiler, sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendiABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi
Kültür mantarı kaderlerini değiştirdiKültür mantarı kaderlerini değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kosova sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.