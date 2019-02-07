Kosova Türkiye Ticaret Odası’ndan Kosova’da artan banka soygunlarıyla ilgili açıklama

Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), ülkede son dönemlerde artan banka soygunlarının endişe verici seviyeye ulaştığını açıkladı.
Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), son zamanlarda önü alınamayan ve bankacılık sektörünü tehdit eder hale dönüşen banka gasplar ve soygunlar hakkında açıklama yaptı. Oda durumun endişe verici bir boyuta ulaştığına dikkat çekerek, devlet yetkililerinden ve siyasilerden konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, kamu kurum ve kolluk güçlerine de daha sıkı bir önlem ve güvenlik artırıcı tedbirler almaları konusunda çağrıda bulundu.
KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız imzalı Kosova Türkiye Ticaret Odası’nın basın açıklamasında, “Kosova’da bankacılık sektörü, ülke ekonomisinin kalkınması ve hem ekonomik hem de sosyal istikrar için çok önemli rol oynayan sektörlerin başında gelmektedir. Ülkede yatırımların artması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilebilmesi için istikrarlı ve sağlam bir bankacılık sistemi ön koşul olarak görülmektedir. Ekonomik kalkınmanın bu temel şartları göz önünde bulundurulunca Kosova’da çok sağlam ve istikrar örneği olan bir bankacılık sistemi gelişmiştir” ifadelerine yer verdi.
“Gasp ve soygunlar bir güvensizlik ortamı oluşturmakta”
Sektörün konu hakkında endişeli olduğunun altı çizilen açıklamada, “Bankacılık sektörünün endişesi, sadece sektöre ve sektör üzerinden ekonomik kalkınmaya vurulan darbe değil, vatandaşlardaki güven algısına ve Kosova’nın geleceğine de vurulan darbelerdir. Çünkü meydana gelen gasp ve soygun olayları, vatandaşlar nezdinde bir güvensizlik ortamı oluşturmakla birlikte gasp edilen mali kaynakların suç örgütleri ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılması endişesini de doğurmaktadır. Öte yandan yabancı yatırımcılar gözünde ise kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanmasında istikrarsız bir ülke imajı vermektedir. Bunun da zararı en fazla Kosova devletine ve Kosova vatandaşlarına olmaktadır” denildi.
Kosova’da son 2 ay içerisinde 10 bankanın soyulduğu biliniyor.
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