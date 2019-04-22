Kosova Türkleri 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

3 konser verildi Dev konser, Kosova ve Türkiye’nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Açılışın ardından, Priştine merkezli Kosova’nın Sesi Kadın Korosu sahne aldı. Koronun seslendirdiği eserler seyirciden büyük alkış aldı. Gecede sahne alan Doğruyol Kadın Korosu da unutulmaz Prizren türkülerini seslendirdi. Gecede son olarak sahne alan İstanbul Dragos Musiki Derneği Korosu ise Türk Sanat Müziği ve türkülerden oluşan geniş repertuvarı ile izleyenlere güzel bir akşam yaşattı.

Kosova Türkleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı başkent Priştine’de 3 koronun ortak katılımıyla düzenlenen konserle kutladı. Kosova Türkleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı başkent Priştine’de kutladı. Verilen konserde Kosova ve Türkiye’den 3 grup sahne aldı. Reşit İsmet yönetimindeki “Doğru Yol Derneği” orkestrasının konserinde Priştine’den “Kosova’nın Sesi Korosu”, Prizren’den “Doğruyol Derneği Kadınlar Korosu” ve İstanbul’dan gelen “Dragos Musiki Derneği Korosu” da yer aldı. Geceye Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, dernek başkanları ve Türkiye kurum ile kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

“Bu çalışmaları var olma mücadelesiyle yapmaktayız”

Yapılan açılış konuşmasında, düzenlenen etkinliklerin Kosova Türk toplumunun hem ülkede hem de yurt dışında daha iyi tanıtılması amacını taşıdığını belirten Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, “Bugünler bayram günleridir. Bu nedenle bu kutlamalara ihtiyacımız var. Coşkuya ihtiyacımız vardır. Pozitif enerjiye ihtiyacımız vardır. Bir araya gelmeye ihtiyacımız vardır. Kutlamalarla ve bu coşkuyla bu bayramı yaşatacağız. Bu bayramın asıl mesajı, bu bayramı gelecek nesillere aktarılmasıdır. Eğer, siyasette, sivil toplumlarda, kültürde, sanatta varsak her alanda güçlü oluruz. Geleceğimiz de daha güçlü olur. Tüm bu var olma mücadelesiyle birlikte bu çalışmaları yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Kimliğinizi ve dilinizi daha iyi koruyacağınıza inanıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Kosova’daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki en değerli ve en sağlam köprü olduğunu dile getirdi. Sakar, “Sizin buradaki varlığınız, kimliğiniz ve her alandaki faaliyetleriniz, siyasete, ekonomiye ve sosyal hayata katılımınız bizim için çok kıymetli” dedi. Büyükelçi Sakar, böylelikle Kosova’daki Türklerin, hem kendi toplumlarına hem de ülkenin çok etnikli yapısına sağladığı katkının arttığını ifade etti. Büyükelçi Sakar konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Soydaşlarımızın Kosova’da, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda aktif ve her zaman en önde olması bizim en öncelikli temennimiz. Türkiye, buradaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin birlik ve beraberliğine büyük önem atfetmektedir. Bu şekilde daha güçlü olacağınıza, kimliğinizi ve dilinizi daha iyi koruyacağınıza, toplumunuza daha iyi bir gelecek hazırlayacağınıza inanıyoruz.”

