Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlandı

Kosova Türkleri Milli Bayramı'nın önemine işaret eden Yağcılar, "Genç nesillere sevgi tohumları ekmeyi, değerlerimize değer katmayı, toplumsal gücümüzü artırmayı, daha güçlü bir dayanışma sergileyerek siyasi ve toplumsal temsiliyetimizin artırılmasını sağlayacak çalışmalar neticesinde 11 yıldır bıkmadan, usanmadan bu organizasyona can vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, milli bayram vesilesiyle Kosova'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve Kosovalı vatandaşlar katıldı.

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj da Kosova Türk toplumunun ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler açısından güçlü bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu süreçte görev almış başbakan ve bakanların Kosova'nın kalkınması ve uluslararası arenada tanınması için verdiği desteklerin yakından şahidi olduğuna işaret eden Hoxhaj, "Yakın zamanda Kosova meclisinin aldığı karar doğrultusunda kurulan Kosova ordusuna en güçlü desteği, ABD ve Avrupa ülkeleriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti vermiştir." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Türkleri Milli Bayramı nedeniyle gönderdiği tebrik mesajını okudu.

"Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Türkiye'deki akraba ve dostlarınızın selamını getirdim." diyen Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, güçlü ve demokratik bir Kosova’nın yanında daima olacaktır. Zor gününde de bayramında da hep burada olacağız. Türkiye, Kosova’nın uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı sürdürecektir. Kosova ile mükemmel ilişkilerimiz var ve her alanda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ediyoruz."

Konuşmaların ardından Prizren Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları sahne aldı.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

