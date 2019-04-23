HABER

Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 23:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Türkiye, güçlü ve demokratik bir Kosova'nın yanında daima olacaktır. Zor gününde de bayramında da hep burada olacağız. Türkiye, Kosova'nın uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı sürdürecektir. Kosova ile mükemmel ilişkilerimiz var ve her alanda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ediyoruz"

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, milli bayram vesilesiyle Kosova'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve Kosovalı vatandaşlar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Yağcılar, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nın Kosova Türk toplumunun varlığı, gücü ve geleceği olduğunu söyledi.

Kosova Türkleri Milli Bayramı'nın önemine işaret eden Yağcılar, "Genç nesillere sevgi tohumları ekmeyi, değerlerimize değer katmayı, toplumsal gücümüzü artırmayı, daha güçlü bir dayanışma sergileyerek siyasi ve toplumsal temsiliyetimizin artırılmasını sağlayacak çalışmalar neticesinde 11 yıldır bıkmadan, usanmadan bu organizasyona can vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj da Kosova Türk toplumunun ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler açısından güçlü bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu süreçte görev almış başbakan ve bakanların Kosova'nın kalkınması ve uluslararası arenada tanınması için verdiği desteklerin yakından şahidi olduğuna işaret eden Hoxhaj, "Yakın zamanda Kosova meclisinin aldığı karar doğrultusunda kurulan Kosova ordusuna en güçlü desteği, ABD ve Avrupa ülkeleriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti vermiştir." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Türkleri Milli Bayramı nedeniyle gönderdiği tebrik mesajını okudu.

"Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Türkiye'deki akraba ve dostlarınızın selamını getirdim." diyen Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, güçlü ve demokratik bir Kosova’nın yanında daima olacaktır. Zor gününde de bayramında da hep burada olacağız. Türkiye, Kosova’nın uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı sürdürecektir. Kosova ile mükemmel ilişkilerimiz var ve her alanda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ediyoruz."

Konuşmaların ardından Prizren Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları sahne aldı.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden beri her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

PARTNEREmilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler!
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemekEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faruk Kaymakcı Kosova Türkleri Milli Bayramı Prizren

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Sahnede şok… Bir anda suratında patladı!

Sahnede şok… Bir anda suratında patladı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.