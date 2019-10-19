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Kosova Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

Kosova Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

PRİZREN (AA) - Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren şubesince Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, milletvekili Fikrim Damka ve çok sayıda partilinin katıldığı ve parti şubesinin önünde düzenlenen etkinlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi okundu.

Kosova Türklerinin Barış Pınarı Harekatı'na desteğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yıllarca ülkemizin bağımsızlık sürecinde ve sonrasında sunmuş olduğu destek karşısında Kosova halkının ve yetkililerinin sessiz kalmaması gerekmektedir. Belirli dış güçlerin kirli emellerini gerçekleştirmek amacıyla finanse edilen ve çalışmalar gerçekleştiren bu gruplara karşı halkımızı bilinçli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Türkiye karşıtı bu tür eylem ve söylemleri, Kosova Türk toplumu olarak ve partimiz adına esefle ve şiddetle kınadığımızı bir daha vurgulamak isteriz."

Bakan Yağcılar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı aleyhine düzenlenen eylemlerin provokasyondan ibaret olduğunu dile getiren Yağcılar, "Kosova ile Türkiye iki dost ülkedir. Bu tür provokasyonların Kosova ve Türkiye arasındaki iş birliğini zedeleyebileceğini inanmıyoruz." dedi.

Gösteride KDTP parti temsilcileri ile vatandaşlar Kosova, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları açtı ve asker selamı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Kosova Prizren

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