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Kosova Uluslararası Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:58 | Son Güncelleme

Kosova Uluslararası Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği

PRİZREN (AA) - Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan "Uluslararası Maarif Okulları Kosova'da" 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında Kosova ile Türkiye’nin milli marşları okundu, okulun tanıtım videosu izlendi, öğretmen kadrosu tanıtıldı. Ayrıca öğrenciler Türkçe ve Arnavutça şarkılar ve şiirler söyledi.

Uluslararası Maarif Okulları Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılını kutladı, geçen öğretim yılına 91 öğrenciyle başladıklarını hatırlattı.

Maarif ailesinin daha da büyüdüğünü ifade eden Aslan, "Karşınızda 241 öğrenciyle bulunuyoruz. Geçen yıl birinci sınıftan 9. Sınıfa kadar öğrenci almıştık, bu yıl liseye de başlıyoruz. Velilerimizin büyük bir ilgisiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

Kosova’nin lider şahsiyetli hanımefendi ve beyefendilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Aslan, "Bunun için hiçbir maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bu okuldaki tüm ortamlar uluslararası standartlarda dizayn edilmiş durumdadır. Güçlü, dinamik ve canlı bir eğitim kadromuz var". ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi de Maarif Vakfının 15 bini geçen öğrenci ve 140’ı aşan okul sayısıyla yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösterdiğini aktardı.

Maarif Vakfı ve okulları olarak amaçlarının eğitim alanında dünyadaki son gelişmeleri bu okullarla Kosova halkına sunmak olduğunu dile getiren Çiftçi, "Daha ikinci yılımız olmasına rağmen çocuklarınız buranın, Prizren'in en iyi okulunda eğitim görüyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya da Maarif Vakfı okullarının 2017'den itibaren eğitim gibi, toplumun geleceği olan önemli bir alanda çok önemli bir görev üstlendiğini aktararak, "Devletimiz de bu okulların her şekilde arkasındadır." diye konuştu.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka da okulun öğrenci sayısının artmasının bu okullara ve Türkiye'ye duyulan güvenin kanıtı olduğunu vurguladı.

Kosova İçin Girişim (NİSMA) partisi milletvekili Zafir Berisha ise dost ülke olarak Kosova'ya sunulan büyük yardım ve destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

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