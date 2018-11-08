Kosova ve Sırbistan liderleri Brüksel'de bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de bir araya geldi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mogherini, liderlere, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için AB arabuluculuğunda devam eden Belgrad-Priştine diyalog sürecinin gereklerini hızla yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Mogherini, taraflara, normalleşme sürecine aykırı söz, eylem ve yaptırımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra görüşmede liderlerce geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.

Sırbistan'dan 10 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Belgrad yönetimi, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da AB arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında, 19 Nisan 2013'te Brüksel'de, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalamıştı.

