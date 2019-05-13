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Kosova ve Türkiye tarım alanında işbirliğini derinleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile Kosova Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Dijana Ziviç’in gerçekleştirdiği görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında ekonomik kalkınma alanında tarım sektöründe işbirliğinin derinleşeceği belirtildi.Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Dijana Ziviç’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kosova ve Türkiye tarım alanında işbirliğini derinleştirecek

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile Kosova Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Dijana Ziviç’in gerçekleştirdiği görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında ekonomik kalkınma alanında tarım sektöründe işbirliğinin derinleşeceği belirtildi.
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma Bakanı Dijana Ziviç’e nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında ekonomik kalkınma alanında tarım sektöründe işbirliğinin derinleşeceği belirtildi. Görüşmede, Türkiye’nin Kosova’da tarım alanlarına sağladığı desteğin sürekli artarak devam edeceği değerlendirildi. Kosova’da tarımı güçlendirmek ve daha da geliştirmek amacıyla Tarım Bakanlığının bünyesinde olan sektörlerde daha fazla işbirliği yapılması olanakları hakkında konuşuldu.
Ziyaret nedeniyle Türkiye Büyükelçisi Sakar’a teşekkürlerin ifade eden Bakan Dijana Ziviç, bu vesileyle Bakanlığın çiftçiler ve tarım işletmeleri için kalkınma programları hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Çağrı Sakar, çeşitli tarımsal projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliğinin daha ileriye taşınması imkanlarını görüşeceklerini vurguladı.
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar’a, Elçilik Hazine Sekreteri Onur Tanay ve TİKA Kosova Koordinatörü Burak Ceran eşlik etti.

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