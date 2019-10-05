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Kosova yarın sandık başına gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kosova’da yaklaşık 2 milyon seçmen, yeni meclisi seçmek için yarın sandık başına gidiyor.Kosova’da halk, yeni meclisi seçmek için yarın oy kullanacak.

Kosova’da yaklaşık 2 milyon seçmen, yeni meclisi seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
Kosova’da halk, yeni meclisi seçmek için yarın oy kullanacak. Yaklaşık 2 milyon seçmen 2 bin 547 sandıkta oy kullanacak. Yarın düzenlenecek erken parlamento seçimlerine 25 siyasi unsur katılıyor. Seçimlerde, 4 koalisyon, 1 bağımsız aday ve 20 siyasi parti, meclis üyeliği için yarışacak. Pazar günü yapılacak genel seçimlerde 18 yaşını dolduran 87 bin kişi ilk kez oy kullanacak. Bu arada yarın sandık başına gidecek olan Kosova’da seçim suskunluğu başladı. 10 gün süren seçim kampanyasının ardından, seçim günü öncesinde 48 saatlik seçim suskunluğu yürürlüğe girdi. Seçimlere katılacağını bildiren siyasiler bugün ve yarın kampanya yapamayacak. 120 sandalyeli Kosova meclisinde yer alabilmek için toplam bin 67 milletvekili adayı yarışacak. Yolsuzluk, işsizlik ve Belgrad ile ilişkiler, seçmenlerin oy kullanırken dikkate alacağı temel konular olarak ön plana çıkıyor.
1999 yılında özgürlüğüne kavuşan Kosova’da 7’inci kez parlamento seçimleri düzenleniyor. Şimdiye kadar yapılan genel seçimlerin hepsi, erken seçimlerdi. Seçimler yerli ve yabancı olmak üzere 50 binden çok gözlemci tarafından takip edilecek. Oy kullanma işlemi yerel saatle saat 08.00’de başlayıp, saat 19.00’da sona erecek.

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