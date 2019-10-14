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Kosova zehirlenme olayının sonuçlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kosova’da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde Kosovalı Sırpların oylarını içeren ve Sırbistan’dan gelen zarflarda şüpheli zehir madde nedeniyle oyların sayımını yapan bir kaç kişinin zehirlenmesi üzerine olay derinlemesine araştırılıyor.

Kosova zehirlenme olayının sonuçlarını bekliyor

Kosova’da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde Kosovalı Sırpların oylarını içeren ve Sırbistan’dan gelen zarflarda şüpheli zehir madde nedeniyle oyların sayımını yapan bir kaç kişinin zehirlenmesi üzerine olay derinlemesine araştırılıyor. Araştırmada Kosova yargı organları, polis ve tıp uzmanları yer alıyor.
Mekrez Seçim Komisyonu personelinin zehirlenmesinin ardından, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı, Başsavcı ve İstihbarat Ajansı Başkanı ile biraraya geldi. Merkez Seçim Komisyonu yetkililerinin Sıribstan’dan gelen zarflardan çıkan bir maddenen zehirlenmeleri ardından, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, MSK Başkanı Valdete Daka, Başsvacı Aleksandar Lumezi ve İstihbarat Ajansı Müdürü Shpend Maxhuni ile görüşerek soruşturmayla ilgili bilgi aldı. Görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin ilgili kurum yetkililerinden soruşturmanın sonuna kadar sürdürülmesini talep ettiği belirtildi. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili tüm kurumların gerekli çalışmaları başlatmasının sevindirici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Thaçi, itidal çağrısı yaparak, soruşturma tamamlanana kadar politik ifadelerden kaçınılmasını istedi.
Kurum yetkilileri de, zarflardan alınan örneğin incelenmesinin sonuçlanmasını beklediklerini ve incelemenin yabancı uzmanlar eşliğinde yapıldığını ifade etti.

Ne olmuştu?
Kosova‘da 6 Ekim’de yapılan erken parlamento seçimlerinde, Sırbistan’da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği şüphe edilen 26 kişiden 9’u Priştine Devlet hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Priştine Hastanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “ikisi hamile olmak üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şikayetiyle Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz konusu hastalardan 2’sinde kusma belirtileri rastlandı. Hepsinde halsizlik ve korku hissi vardı. Tüm vakalarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olup genel durumları stabildir" denilmişti.
Açıklamada, “Hastalar, oy pusulalarının içinde olduğu zarfları açtıktan hemen sonra sert bir kokuyu aldıklarını söylediler” ifadesine yer verilmişti.
Ayrıca, Enfeksiyon Bölümünden nöbetçi ekibin söz konusu kişilere gerekli tıbbi yardımı sağladığı ve gereken tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise Sayım ve Sonuç Merkezi tarafından Kosova Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleşen oy sayımının durdurulduğu belirtilmişti.
Kosova Polisi Sözcüsü Daut Hoxha "Polis bu bilgilere sahip ancak şu aşamada detaylar için Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve sağlık yetkililerine yönelmeli" diye konuştu.
Oyların sayıldığı sırada Sayım ve Sonuç Merkezinde 36 kişinin bulunduğu, olaydan fazla etkilenmeyen kişilere, ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.
Sırbistan’dan postayla Kosova‘ya gelen seçim sandıklarında, Sırbistan’da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip Kosovalı Sırpların oyları bulunuyordu.

Kosova zehirlenme olayının sonuçlarını bekliyor

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