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Kosova’da 15 Temmuz anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminin çökertilmesinin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.Büyükelçilik Konuk Evi’nde düzenlenen programa Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müfera Şinik, milletvekili Fikrim Damka ile Kosova Meclisi’nin diğer milletvekilleri, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, TİKA, Yunus Emre ve Türkiye’nin Kosova’daki kurum ile kuruluş ile Kosova’nın kurum ile kuruluş temsilcileri katıldı.Anma programı, 15 Temmuz Şehitleri adına saygı duruşu ve Türkiye ile Kosova Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin çökertilmesinin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.
Büyükelçilik Konuk Evi’nde düzenlenen programa Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müfera Şinik, milletvekili Fikrim Damka ile Kosova Meclisi’nin diğer milletvekilleri, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, TİKA, Yunus Emre ve Türkiye’nin Kosova’daki kurum ile kuruluş ile Kosova’nın kurum ile kuruluş temsilcileri katıldı.
Anma programı, 15 Temmuz Şehitleri adına saygı duruşu ve Türkiye ile Kosova Milli Marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, tıpkı DEAŞ ve El Kaide gibi çarpık ve sapkın bir din anlayışıyla küresel boyutta iktidar ve hakimiyet peşinde koşan 160 ülkeye yayılmış 25 ile 50 milyar dolar kaynağa sahip bir terör örgütü olan FETÖ’nün, 3 yıldır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Türkiye’de ana omurgasını kaybettiğini belirtti. Bu nedenle aralarında Kosova’nın da bulunduğu diğer ülkelerdeki okulları, yurtları, hastaneleri, sivil toplum ve medya kuruluşlarından oluşan gizli terör yapılanmasıyla ayakta kalmaya, Türkiye’yi kötüleyerek dış ülkelerde tutunmaya çalıştığını kaydeden Büyükelçi Sakar, “Gelinen aşamada var olduğu tüm ülkeler için ciddi bir tehdidi oluşturmayı sürdüren FETÖ yapılarıyla mücadele edilmesi, daha fazla önem taşımaktadır. Eğitim hareketi maskesi arkasında gizlenmiş kirli ve sinsi bir yapılanma olan FETÖ terör örgütünün arz ettiği tehdide karşı başta Kosova olmak üzere tüm dostlarımızı uyarmayı bir görev biliyoruz. Bu uyarımızın dikkatte alındığını FETÖ terör örgütün gerçek kirli yüzünün giderek daha fazla anlaşılmaya başlandığını çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerin FETÖ’yü terör örgütü ilan etmeye yöneldiğini memnuniyetle görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Çağrı Sakar, dost ve kardeş ülkelerden FETÖ terör örgütüyle mücadelede Türkiye ile dayanışmalarını sürdürmelerini ve bu yönde somut adımlar atmaya devam etmelerini beklediklerini vurguladı.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da 15 Temmuz 2016 tarihinin, Türkiye’de karanlık bir gecenin olduğu, dünya tarih sayfalarında anti demokrasi olaylarının cereyan ettiği bir gece olarak yer edeceğini ve 16 Temmuz 2016’nın erken saatlerinin, bir destan doğuşu, demokrasinin zaferi, halk iradesinin her şeyden üstün olduğunun kanıtlandığı saatlerin, bir gecenin, bir tarihin olduğunu belirtti. Yağcılar, “Biz Kosovalılar ve özellikle Kosovalı Türkler olarak tavrımızı demokrasiden yana koymuşuz, darbeye hayır demiş, Türk Hükümetini ve seçimle iktidara gelmiş Cumhurbaşkanı ve tüm kurumları desteklemiş ve her zaman destekleyeceğiz” dedi.
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müfera Şinik, Türkiye’deki kardeşlerimizin toprağın her karışı şehit kanıyla sulanıp vatandaş olarak benimsenmiş Anadolu’nun tek bir parçasına dahi zarar gelmemesi için kendilerini tankların önüne atmaları ve kurşunlara geçit vermemeleri, Türkiye dışında yaşayan ve kalbi Türkiye ile atan insanlara cesaret verdiğini söyledi. Şinik, FETÖ terör örgütünün yerleştiği her ülkenin yapması gerektiği gibi Kosova’nın da önce kendi güvenliğini sağlamak ve halkının huzurunu sürdürmek ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu karşılıksız desteklere karşın kayıtsız kalmamak için söz konusu terör örgütüne yataklık yapan kurumları kapatması ve teröre karşı mücadelede dost ve kardeş Türkiye’nin yanında yer almasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.
Kosova Meclisi milletvekili Fikrim Damka da FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, sadece bölge değil ama tüm dünyaya ne kadar tehdit oluşturduğunu açık bir şekilde ortada olduğunu belirterek, FETÖ terör örgütüne karşı amansız mücadele vermesi gerektiğini kaydetti. Damka, herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, Kosova hükümeti’nin de yakın bir zaman da bu yönde somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

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