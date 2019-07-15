Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

PRİŞTİNE (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Müferrah Şinik, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka'nın yanı sıra Kosova Meclisi milletvekilleri ile ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ile Türkiye ve Kosova'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sakar, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'daki terör saldırısında şehit düşen 251 kişiyi anmak ve başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerini kınamak adına burada toplandıklarını ifade etti.

Sakar, "15 Temmuz 2016 gecesi, yıllarca eğitim hareketi kisvesi arkasına gizlenmiş, kanun dışı yöntemlerle devletin tüm önemli kurumlarına sızmış bir terör şebekesinin dini istismar edip kendi amaçları doğrultusunda çarpıtarak radikalleştirdiği hatta robotlaştırdığı kendi insanlarımızın saldırısına ve ihanetine uğradık." dedi.