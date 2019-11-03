HABER

Kosova'da 2. Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye'den Mustafa Can Ağırbaş, 5 cüzü ezbere okuma kategorisinde üçüncü oldu

PRİŞTİNE (AA) - Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava himayesinde başkent Priştine'deki Alauddin Medresesi tarafından İkinci Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ile ezbere okuma kategorilerinden oluşan ve 1-3 Ekim arasında gerçekleşen yarışmaya Kosova medresesinin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Yeni Pazar, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan öğrenciler katıldı.

Yarışmaya ilk kez katılan Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi öğrencisi 16 yaşındaki Bilal Hamidoviç, yarışmada 5 cüzü ezbere okuma kategorisinde erkeklerde birinciliği elde ederken, Kosovalı Ubejd Ademi ikinci, Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Can Ağırbaş ise üçüncü oldu.

Kızlarda birinciliği Kosovalı Amire Derguti elde etti.

Ödülünü Ternava'dan alan Hamidoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm katılımcıların farklı özelliklere ve yöntemlere sahip olduğunu belirterek tüm yarışmacıların iyi olduğunu söyledi.

Alauddin Medresesi Müdürü Jakup Çunaku da yarışmanın öğrencileri bir araya getirmeyi, öğrenciler arası ve öğrencilerle öğretmenler arasında tecrübe paylaşımını hedeflediğini vurguladı.

Kız ve erkeklerde dört kategoride gerçekleşen yarışmada toplamda 40 öğrencinin yarıştığı bilgisini paylaşan Çunaku, "Birinci kategori 30. cüz olan Amme'nin ezbere okunması, ikinci kategori Kur'an-ı Kerim'den 3 cüzün ezbere okunması, diğer bir kategori 5 cüzün ezbere okunması ve son kategori ise Kur'an'ı güzel okumaydı." diye konuştu.

Yarışma değerlendirme komitesini Ürdün, Suriye, Kosova ve Hırvatistan'dan dört üye oluşturdu.

PARTNERKadınlarda hayat kurtaran testler! Kadınlarda hayat kurtaran testler!
ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Koçak: “Kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabilir, bu da bize 100 milyar dolar gelir sağlar”ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Koçak: “Kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabilir, bu da bize 100 milyar dolar gelir sağlar”
Koca yürekli çocukKoca yürekli çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kosova Kur'an Yarışması Priştine

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Ankara'da gökbilim merkezinde yangın!

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Bebek Sahili'nde panik anları! Teknede yangın çıktı

Bebek Sahili'nde panik anları!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.