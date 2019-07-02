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Kosova’da 6 ayda 600 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kosova Polisi, 2019 yılının ilk 6 ayında 600 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi, 725 kişiyi tutukladı.Kosova Polis Sözcüsü Daut Hoxha düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin polisin odağında olmaya devam ettiğini belirtti.

Kosova Polisi, 2019 yılının ilk 6 ayında 600 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi, 725 kişiyi tutukladı.
Kosova Polis Sözcüsü Daut Hoxha düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin polisin odağında olmaya devam ettiğini belirtti. “2019 yılının ilk 6 ayında 613 olay araştırıldı, şüpheli 766 kişi sorguya alındı, bunlardan 725 kişi tutuklandı” şeklinde açıklama yapan Polis Sözcüsü Daut Hoxha, uyuşturucu ile mücadelenin Kosova polisinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu hatırlattı.
Uyuşturucu ile mücadele timinin başında bulunan Albay Florie Hajra da Kosova polisinin son aylarda narko timlerle Priştine ve Ferizovik şehirlerinde başarılı operasyonlar düzenlediğini belirtti. Uyuşturucu ile Mücadele Birimi, Kosova polisi bünyesinde en başarılı birimler arasında yer alıyor.

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