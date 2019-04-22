Kosova’da bilim seyyahlarına yoğun ilgi

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile gerçekleştirdiği “Bilim Seyyahları Projesi”, Kosova’da da büyük ilgi gördü.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanarak, Balkanlar turuna çıkan “Bilim Seyyahları Projesi” Kosova’da ilgiyle karşılandı. Tarihi Prizren şehrinde vatandaşlarla buluşan bilim seyyahları, Prizrenlilere teknolojiyle dolu bir gün yaşattı. Projenin açılışı Prizren’in Şadırvan Meydanı’nda gerçekleşti. Açılışa Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kosova Masası Sorumlusu Erkan Girişit, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, Kosova Uluslararası Maarif Okulları Prizren Okul Müdürü Ali Sedat Aslan, Kosova Alauddin Medresesi Müdürü Yakup Çunaku, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Balkanlar turunun ilk durağını oluşturan Prizren’de bilim seyyahları, gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetlerle halkın beğenisini topladı. “Bilim eğlence dünyasını keşfedin” sloganıyla bilime ilgi duyanlar, bilim alanındaki çeşitli etkinlikleri yakından izleme fırsatı buldu. Programda fizik, kimya, matematik, robotik, teknoloji, buluş, arkeoloji, mimarlık, tarih, coğrafya gibi farklı alanlarda olduğu gibi resim ve film gibi sanat alanlarından da içerikler yer aldı. Öğrenciler tarafından yüzlerce deneyin gerçekleştirileceği festivalde geniş bir yelpazede hazırlanan çeşitli bilimsel etkinlikler ve deney gösterileri ile katılımcıların bilimsel farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Etkinlikler Kosova’nın yanı sıra Arnavutluk ve Karadağ’da da gerçekleştirilecek.

