PRİŞTİNE (AA) - Kosova’nın başkenti Priştine’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Bilimde Yeni Ufuklar Sempozyumu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Fırat Üniversitesi tekno-kentinde kurulu NWSA Akademik dergisi, Priştine Üniversitesi, Ferizovik Üniversitesi ve Mitrovica Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen sempozyumun açılışına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler katıldı.

Bakan Yağcılar, burada yaptığı konuşmada, bilimdeki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, sempozyumun Kosova, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve dayanışma açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Kılıç da, bilim insanlarının çalışmalarının gelişmesine imkan tanıyacak sempozyumun YEE'nin ev sahipliğinde ve Kosova’da gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Bu etkinliğin Türkiye ile Kosova arasında her alanda devam eden iş birliğinin bilimsel veçhesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu etkinlik ayrıca Kosova’daki üniversitelerin kendi bilimsel çalışmalarının üretimine ve yayınlanmasına destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.