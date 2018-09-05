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Kosova'da "bilimde yeni ufuklar" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kosova'da "bilimde yeni ufuklar" sempozyumu

PRİŞTİNE (AA) - Kosova’nın başkenti Priştine’de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Bilimde Yeni Ufuklar Sempozyumu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Fırat Üniversitesi tekno-kentinde kurulu NWSA Akademik dergisi, Priştine Üniversitesi, Ferizovik Üniversitesi ve Mitrovica Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen sempozyumun açılışına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler katıldı.

Bakan Yağcılar, burada yaptığı konuşmada, bilimdeki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, sempozyumun Kosova, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve dayanışma açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Kılıç da, bilim insanlarının çalışmalarının gelişmesine imkan tanıyacak sempozyumun YEE'nin ev sahipliğinde ve Kosova’da gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Bu etkinliğin Türkiye ile Kosova arasında her alanda devam eden iş birliğinin bilimsel veçhesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu etkinlik ayrıca Kosova’daki üniversitelerin kendi bilimsel çalışmalarının üretimine ve yayınlanmasına destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker ise enstitü olarak bugün hem Priştine’de hem de Prizren’de iki ayrı bilimsel etkinlikte iş birliği içerisinde olduklarını dile getirerek "Hiç şüphesiz bu ve benzer faaliyetler aynı zamanda yeni iş birliği ve haberleşme ağları da oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülker bu iki organizasyonun her birinde 100’den fazla akademik bildirinin bilim dünyasıyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, program "YEE’nin Kosova eğitimindeki rolü" paneliyle devam etti.

8 Eylül'e kadar devam edecek sempozyum kapsamında Türkiye, Kosova, Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’dan toplam 54 kurum ve üniversitenin akademisyenleri bir araya geliyor.

Öte yandan Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de "6. Uluslararası Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi" adıyla düzenlenen etkinliğin açılışı da yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, EKODER, TİKA, Nobel Yayınları ve Pagem Akademi iş birliğinde yapılan kongre 8 Eylül'e kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova Yunus Emre Enstitüsü

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