Kosova’da Bill Clinton’a Cumhurbaşkanlığı Nişanı

NATO askerlerinin Kosova'ya girerek Sırplar’ın çekilmesini sağladığı harekatın 20'nci yılı kutlandı. Başkent Priştina’da kutlamalara katılan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’a Cumhurbaşkanlığı Nişanı verildi.

1999 yılında NATO'nun Sırp güçlerine karşı başlattığı ve 78 gün süren hava operasyonunun ardından BM denetimine giren Kosova'da 20'nci yıl kutlamaları düzenlendi. Başkent Priştina’nın Skenderbeu Meydanı’ndaki kutlamalara Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve eski NATO komutanı Wesley Clark katıldı.

NATO operasyonuna büyük destek veren Bill Clinton, meydanda alkışlar ve sloganlarla karşılandı. Kosovalıları yaşadıkları zorlukları unutmamaya çağıran Clinton, ‘’Geleceğin inşası için yeni bir tür cesaret ve sabra ihtiyaç var’’ dedi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da, NATO müdahalesine gece uyurken kendisine Bill Clinton’ın haber verdiğini anlattı ve ‘’Doğru şeyi yapıyoruz. Bunu yaptık çünkü adil bir amacımız vardı. Sizleri asla unutmayacağız. Gelecek size ait’’ diye konuştu.