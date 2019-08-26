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Kosova'da "erken seçim" tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim Pazar günü yapılması kararı aldı - Kosova Merkez Seçim Komisyonuna, erken seçimler için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Thaçi'nin, anayasal ve yasal yükümlülüklere dayanarak, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim Pazar günü düzenlenmesi kararı aldığı bildirildi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonuna, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan karar doğrultusunda, erken seçimler için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildiği ifade edildi.

- Erken seçime gitme kararı 22 Ağustos'ta alınmıştı

Kosova Meclisinde 22 Ağustos'taki oylamada, oy çokluğuyla Meclis feshedilmiş ve erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, Meclisin feshedilmesi kararnamesini bugün imzaladı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından, geçen ay görevinden istifa etmişti.

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erken seçimler Kosova Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi Priştine

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