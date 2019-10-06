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Kosova'da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı

PRİŞTİNE (AA) - Kosovalı seçmenler, Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek. Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 937 bin 869 seçmen ülke genelindeki 2 bin 547 sandıkta oy kullanabilecek.

Erken genel seçimde, aralarında Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) de bulunduğu 20 siyasi parti ve 4 seçim öncesi ittifaktan bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Ülkede, yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.

Seçimde, aralarında Avrupa Birliği'nden (AB) temsilcilerin de bulunduğu 50 bine yakın gözlemci görev yapıyor.

- Erken seçim süreci

Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanının istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Kosova'da halk sandık başında

- Erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Snap parliamentary elections in Kosovo

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında

Kosova'da halk sandık başında
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Anahtar Kelimeler:
erken genel seçim Kosova Priştine Sandık

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