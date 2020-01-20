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  4. Kosova’da hükümeti kurma görevi Kurti’ye verildi

Kosova’da hükümeti kurma görevi Kurti’ye verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, hükümeti kurma görevini Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti’ye verdi.Kosova’da geçtiğimiz 6 Ekim’de yapılan erken seçimlerden zaferle çıkan Vetevendosje (Kendin Karar Al) Hareketi lideri Albin Kurti, partisi tarafından Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye başbakan adayı olarak önerildi.

Kosova’da hükümeti kurma görevi Kurti’ye verildi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, hükümeti kurma görevini Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti’ye verdi.
Kosova’da geçtiğimiz 6 Ekim’de yapılan erken seçimlerden zaferle çıkan Vetevendosje (Kendin Karar Al) Hareketi lideri Albin Kurti, partisi tarafından Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye başbakan adayı olarak önerildi. Cumhurbaşkanı Thaçi de öneri üzerine Albin Kurti’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğine dair yazılı kararı Vetevendosje Hareketi’ne gönderdi.
Kosova’da seçimlerin üzerinde 3 buçuk ay geçmesinin ardından hükümeti kurma süreci devam ediyor. Süreç 15 gün daha devam edecek. Başbakan adayı Albin Kurti’nin 15 gün içinde yeni kabineyi açıklaması gerekiyor. 4 Şubat tarihine kadar yeni hükümet kurulmaz ise ülke tekrar seçime gidecek. Ayrıca koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik çabaların da devam ettiği bildirildi. Kurti, seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı İsa Mustafa ile koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik pazarlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan birkaç görüşmenin ardından iki parti arasında koalisyon hükümetin kurulması konusunda henüz somut bir anlaşma ise sağlanamadı.

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