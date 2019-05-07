Kosova’da ilk iftar coşkusu

Kosova’da Müslümanlar İstanbul Eyüp Sultan Vakfı tarafından Priştine’nin merkezinde kurulan dev iftar çadırında ilk oruçlarını açtı. İlk iftar keyfini yaşamak için bir araya gelen Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak yaklaşık 2 bin Müslüman hep birlikte iftar yaptı.

İftar yemeğine vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Meclisinde muhalefet partilerinden Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ile diğer yetkililer de katıldı. İftarını Kosovalılarla birlikte açan Büyükelçi Çağrı Sakar yaptığı açıklamada, “İstanbul Eyüp Sultan Vakfı’na çok teşekkür ediyoruz, yıllardır Kosova - Türk kardeşliğine sağladıkları önemli katkıdan dolayı. Ramazanın ilk gecesinde bu kardeşlik sofrasına oturmaktan büyük mutluluk duyduk. Eyüp Sultan Vakfını destekleyen tüm sponsorlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz.” ifadesini kullandı.

Kosova’nın muhalefet partilerinden Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti de, bu gece aynı yemeği yediklerini, herkesle eşit olduklarını belirterek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı. “Ramazan ayı sınavlar ayıdır. Zihnimizin berrak olduğunu, kalbimizin temizlendiği ve ruhumuzun hafiflediği aydır” şeklinde konuşan Kurti, bu mübarek ayın Kosova için hayırlı olmasını diledi.