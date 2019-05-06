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Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:10 | Son Güncelleme

Kosova’nın dört bir yanında olduğu gibi başkent Priştine’de de Ramazan ayına kucak açılmasıyla ilk teravih namazı kılındı.

Kosova’nın dört bir yanında olduğu gibi başkent Priştine’de de Ramazan ayına kucak açılmasıyla ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazı için Kosovalılar camilere akın etti. Priştine’deki camilerde yanan kandiller ise Priştine’ye bir başka renk kattı.
İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında Kosova’da camiler doldu taştı. Priştine’de Osmanlıdan kalan ve bir kaç yıl önce TİKA tarafından restorasyonu gerçekleştirilen başta Fatih Sultan Mehmet Camisi olmak üzere tüm ibadethanelerde teravih namazı huşu içinde eda edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için dakikalar öncesinden camilere akın etti.
Kosova’daki merkezi teravih namazının kılınmasından önce cemaate hitaben bir konuşma yapan Priştine İslam Birliği Başkanı Bahri Sejdiu Mübarek Ramazan ayının önemi ve değerinden bahsetti.
Priştine Baş İmamı Sejdiu, Ramazanla ilgili verdiği vaazda, camilerde ibadet etmenin önemine değinerek, cemaatin camileri doldurmaları gerektiğini, cemaatin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine işaret etti. Sejdiu, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaşan bir ay olduğunu da hatırlattı.
Ramazan’ın sadece oruç tutmak değil manevi değerlerin en üst düzeye çıkması açısından da Ramazan ayının önem arz ettiğini kaydeden Sejdiu, Ramazan ayının en önemli özelliklerinden birinin de ay içerisinde gizlenmiş olan Kadir Gecesi olduğunu sözlerine ekledi.
Vaazın ardından ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı

Kosova’da ilk teravih namazı kılındı
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