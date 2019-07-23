HABER

Kosova’da ırkçılığa karşı protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Kosova’da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.Kosova’da 9 yaşındaki bir Roman çocuğun cinayete kurban gitmesi, başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlenmesine neden oldu.

Kosova’da ırkçılığa karşı protesto

Kosova’da 9 yaşında bir Roman çocuğun öldürülmesinin ardından başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.
Kosova’da 9 yaşındaki bir Roman çocuğun cinayete kurban gitmesi, başkent Priştine’de ırkçılığa karşı protesto düzenlenmesine neden oldu. “Kurumsal cinayetlere karşı” yazılı pankart taşıyan göstericiler protesto yürüyüşü düzenleyerek, 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin devlet tarafından önlenememesini kınandı. Kosova Ovası belediyesinde yaşanan olayda tecavüze uğrayan çocuk daha sonra katil tarafından öldürüldü. Yüzlerce vatandaşın katıldığı protesto gösterisinde, çocuğun polisin vurdumduymazlığı yüzünden cinayete kurban gittiği, olayda savcılığın da suçlu olduğu savunuldu. Protesto gösterisinde yapılan konuşmalarda, işlenen cinayetin önlenmesi için tedbir almayan savcının görevden alınması talep edildi. Öldürülen çocuğunun ailesinin, çocuğa cinsel taciz yapıldığı yönünde polise 4 defa ihbarda bulunmasına rağmen polis tarafından önlem alınmamasının ırkçılığa işaret ettiğini belirten konuşmacılar, yetkililerden sorumluluk talep edeceklerini ifade etti.
Yaklaşık 1 saat süren protestonun ardından göstericiler dağıldı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Siirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiSiirt’te PKK’ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Taş ocağı işçisi arkadaşları tarafından ölü bulunduTaş ocağı işçisi arkadaşları tarafından ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.