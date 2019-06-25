PRİZREN (AA) - Kosova'nın Prizren şehrinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından verilen kurslarda başarılı olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı "Keçe El Sanatları Sergisi" Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın da katılımıyla açıldı.

Haradinaj, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Orkide Kadınlar Derneği ile Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Keçe El Sanatları Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Kosova’nın topluluklar arasındaki iş birliği açısından örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Kosova, ülkede yaşayan tüm halklar ne kadar iyi durumdaysa özellikle de Kosova’da yaşayan Türk halkı ne kadar iyi durumdaysa biz de o kadar iyi olabiliriz. Kosova halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteklerden dolayı son derece müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

Kosova’nın küçük ve zorlukları olan bir ülke olduğunu belirten Haradinaj, "AB ve NATO üyeliğini hedefliyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek Kosova gibi küçük bir ülke için kolay değil. Daha fazla ülkenin Kosova’yı tanımasına ihtiyacımız var. Kosova halkı bugüne kadar gördüğü desteği, yardımları ve saygıyı hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.