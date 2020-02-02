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Kosova’da koalisyon hükümeti anlaşma imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kosova’da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.Kosova’da 6 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinden birinci parti çıkan Vetevendosje Hareketi (LVV) ile seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında bu sabah koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Kosova’da koalisyon hükümeti anlaşma imzaladı

Kosova’da Vetevendosje Hareketi (LVV) ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
Kosova’da 6 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen erken parlamento seçimlerinden birinci parti çıkan Vetevendosje Hareketi (LVV) ile seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında bu sabah koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Basına kapalı imzalanan koalisyon anlaşmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, LVV Albin Kurti ile LDK lideri İsa Mustafa, Kosova’nın ve halkın menfaatine olacak bir anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Kurti, LDK ile imzalanan anlaşmanın kolay bir süreç olmadığını, ancak sağlam olduğunu söyledi. “Anlaşmayı çoktan imzaladık ve program uyumu dışında her konu üzerinde anlaştık. Süreç kolay değil, ancak düşünülenden veya medyada aktarılmasından aksine çok daha güvenli ve sağlam oldu” şeklinde açıklama yapan Kurti, hükümetin 15 bakan, 2 başbakan yardımcısı ve 33 bakan yardımcısından oluşacağını söyledi. Hükümetteki 80’den fazla bakan yardımcısı sayısının 33’e düşeceğini ve bunun hükümetin, devleti daha da güçlendirmek için önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Kurti, bu değişikliğin yapılmasının yönetim açısından daha etkili olacağına inandıklarını söyledi.
LDK Genel Başkanı İsa Mustafa da, koalisyon anlaşmasının imzalanmasıyla, halkın seçimlerde gösterdiği iradeye saygı gösterdiklerini, iki parti ve azınlık toplulukların partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin, uyum içinde çalışacağına inandığını vurguladı.
Azınlık topluluklarına verilecek 3 bakanlıktan birinin Kosova Türklerini temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) olması bekleniyor. Koalisyon hükümeti yarın toplanacak olan Kosova Meclisi genel kurulunda oylanacak.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, hükümeti kurma görevini Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti’ye vermişti.

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