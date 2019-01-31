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Kosova’da koalisyon hükümeti sallantıda

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kosova’da koalisyon hükümetinin günlerinin sayılı olduğu değerlendiriliyor.

Kosova’da koalisyon hükümetinin günlerinin sayılı olduğu değerlendiriliyor. Hükümetin sallantıda olduğu ve her an düşebileceği konusunda yorumların yapıldığı Kosova’da, siyasi çalkantıların başladığına işaret ediliyor.
Kosova’da koalisyon hükümeti ortakları, koalisyonun geleceğini görüşmek için art arda bir araya geldi. Kısa adı PAN olan koalisyon hükümetinin ortakları Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Kadri Veseli, Kosova’nın geleceği için İttifak Partisi (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj ve NİSMA Genel Başkanı Fatmir Limaj, dün gece başbakanlık binasında koalisyonun geleceğini görüştü. Koalisyon ortaklarının, Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine uygulanan gümrük vergisine yönelik farklı tutumlar sergilemesinin ardından Başbakan Haradinaj, bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğini görüşmek için Veseli ve Limaj’la bir araya geldi.
Görüşmenin ardından hükümetin stabil olduğu açıklamasının yapılmasına rağmen, bugün koalisyon hükümeti ortakları, ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush Haradinaj ile ABD Büyükelçisi Kosnett’in Sırbistan ürünlerine uygulanan yüzde yüzlük gümrük vergisinin kaldırılması ile ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı düşünülüyor. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Büyükelçi Kosnett’in Cumhurbaşkanlığından ayrıldığı görüldü. Ülke liderleri ise Cumhurbaşkanlığında kalarak Kosnett’ten ayrı görüşmeye devam ettiler.
Görüşmenin ardından Başbakan Ramush Haradinaj, koalisyon hükümetinin bozulabileceğini açıkladı.

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