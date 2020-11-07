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Kosova’da korona virüs kısıtlamalarına karşı tencere tavalı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kosova’da kafe ve restoran çalışanları hükümetin korona virüs salgınına karşı getirdiği kısıtlamaları protesto etti.Kosova’ya dün akşam hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında rekor sayıdaki artış nedeniyle aldığı yeni tedbirler, kafe ve restoran sahiplerini isyan ettirdi.

Kosova’da kafe ve restoran çalışanları hükümetin korona virüs salgınına karşı getirdiği kısıtlamaları protesto etti.
Kosova’ya dün akşam hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında rekor sayıdaki artış nedeniyle aldığı yeni tedbirler, kafe ve restoran sahiplerini isyan ettirdi. Başkent Priştine’de hükümeti protesto etmek isteyen kafe ve restoran işletmelerinin sahipleri çalışanlarıyla birlikte kapalı olan mekanlarının önünde tencere tavalı protesto düzenledi. Hafta sonu tüm işletmelerin kapatılması kararına karşı çıkan işletmeciler, salgın nedeniyle iflasın eşiğinde olduklarını sembolik eylem yaparak duyurmak istedi.
Kafeler sokağı olarak bilinen şehrin merkezindeki kafe ve restoranların önünde kepçe ve kaşıklarla tencerelere vurarak hükümetin dikkatini çekmeye çalışan kafe işletmecilerinin eylemi dakikalarca sürdü.
Kosova Gastromi Derneği Başkanı Petrit Klokoqi, medyaya yaptığı açıklamada, bu eylemin hükümeti uyarma niteliğinde olduğunu, Pazartesi günü Priştine’de tüm kafe ve restoran işletmecileri ile gıda sektörü çalışanları tarafından başbakanlık binası önünde büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini belirtti.
Kosova Hükümeti, salgın durumunu değerlendirmekle görevli komitenin önerileri kapsamında, Kosova genelinde, fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve küçük marketler hariç, tüm işletmelerin Cuma günleri saat 20.00’den, Pazartesi saat 05.00’e kadar kapatılmasına karar verdi.
Kosova’da korona virüs salgınına durum kötüleşmeye devam ediyor. Ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiği 13 Mart 2020 tarihinden bu yana dün en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Kosova’da son bir günde 728 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 12 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 22 bin 934’e yükseldiği ülkede 6 bin 221 aktif vaka bulunuyor. Kosova’da bugüne kadar korona virüs nedeniyle toplam 723 kişi hayatını kaybetti.

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