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KOSOVA'DA MECLİSİ'NDEN ÖNEMLİ KARAR: KOSOVA GÜVENLİK GÜCÜ - (FSK) ORDUYA DÖNÜŞÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

Kosova Meclisi'nde, bugün, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesiyle ilgili üç kanun tasarısı oylamaya sunuldu.

Enis TABAK, Priştine, 18 Ekim, (DHA) - Kosova Meclisi'nde, bugün, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesiyle ilgili üç kanun tasarısı oylamaya sunuldu. Milletvekilleri ilk olarak Savunma Bakanlığı'nın kurulmasıyla ilgili kanun tasarısını oyladı. Bu kanun tasarısı 101 milletvekilinin oyuyla kabul edildikten sonra Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesi ile ilgili kanun tasarısı oylamaya sunuldu. Kosova Güvenlik Gücü Hizmet Yasa Tasarısı 96 oyla kabul edildi.

Kosova'da kademeli olarak ordunun kurulmasıyla ilgili önerilen yasa taslakları, Sırp Listesi dışında, tüm meclis grupları tarafından desteklendi. 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Kosova'da, Sırbistan, Kosova'yı bağımsız olarak tanımıyor ve ordu kurulmasına karşı çıkıyordu.

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