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Kosova’da Miraç Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

PRİŞTİNE (İHA)-Kosova’da Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğu hep birlikte yaşandı.Kosovalı Müslümanlar, Hz.

Kosova’da Miraç Kandili coşkusu

PRİŞTİNE (İHA)-Kosova’da Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğu hep birlikte yaşandı.
Kosovalı Müslümanlar, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Kosova genelindeki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenirken, Priştine’de Osmanlı’dan kalan Fatih Camii’nde Kur’an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu.
Kosova camilerinde verilen vaazlarda, Miraç Gecesi’nin “özel bir gece” olduğuna işaret edilerek, Hz. Muhammed’in Mekke’den Kudüs üzerinden Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olduğu belirtildi.

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