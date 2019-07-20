Kosova’da muhalifler erken seçim talebinde bulundu

Kosova’da Ramush Haradinaj’ın başbakanlıktan istifa etmesinden sonra muhalif liderler erken seçim talebinde bulunmaya başladı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) erken seçime hazır olduğunu duyurdu.

Merkezi Lahey’de olan Uluslararası Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesi tarafından savaş suçlusu şüphelisi olarak davetiye alan Ramush Haradinaj’ın, başbakanlık koltuğundan ayrılması sonrası gözler Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin erkem seçim kararı için açıklama yapmasına çevrildi. Muhalefet partileri ise, erken seçimin derhal ilan edilmesini talep etti. Muhalefet, seçim tarihinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Thaçi’nin, siyasi parti liderleriyle istişare temaslarını başlatmasını istedi.

Öte yandan Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) erken genel seçimler için hazır olduğunu duyurdu. KQZ Sözcüsü Valmir Elezi, yaptığı açıklamada seçimlerin, talep edildiği tarihte yapılması için hazırlıklı olduklarını belirtti. KQZ’un anayasa uyarınca bu kuruma verilen tüm yükümlülük ve görevleri yerine getireceğine vurgu yapan Sözcü Elezi, Komisyon’un talep edildiği anda seçimleri örgütlemek için yükümlü olduğunu hatırlattı.

Kosova’da son genel seçimler 11 Haziran 2017 tarihinde yapılmıştı.

