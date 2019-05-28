Kosova’da polise silahlı direniş

Organize suçlara yönelik yapıldı

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova Polisi tarafından Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen operasyon hakkında açıklama yaptı. Başbakan Haradinaj, savcılığın talimatıyla operasyonun gerçekleştiğini belirtti. Operasyonun kaçakçılık, organize suç ve diğer suçlara karışmış şüphelilere yönelik olduğunu kaydeden Haradinaj, “Başbakan olarak yasanın uygulanması söz konusudur ve başka bir şey değildir. Kuzeydeki Sırplara sükûneti muhafaza etmeleri ve yasalara saygılı olmaları çağrısında bulunuyorum” dedi. Başbakan Haradinaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alınmaları için operasyonun yönelik olduğu kişiler arasında gümrük ve polis mensuplarının da yer aldığını belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, operasyonun ardından Güvenlik Kurulunu topladı.

