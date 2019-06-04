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Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kosova’da bayram namazı, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılındı.Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşılayan Kosovalı Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Kosova’da bayram namazı, Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılındı.
Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla karşılayan Kosovalı Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti. Başkent Priştine’deki camilerden en büyüğü olan Fatih Sultan Mehmet Camisi’nin avlusu Müslümanlarla dolup taştı. Mübarek Ramazan ayını oruç, ibadet ve dualarla uğurlayan Kosovalılar tarafından bayram namazı, büyük bir katılımla kılındı.
Namazın öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu. Bayram namazının ardından Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava tarafından okunan bayram hutbesinde, Ramazan Bayramı vesilesiyle birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Ternava, insanlar arasında birlik ve beraberliğin olduğu kadar ülkenin geleceği söz konusu olunca siyasi arenada da birlik olunması gerektiğini belirtti. Ternava, şiddet, aşırıcılık ve çatışmadan uzak durularak, sevgi, saygı barış ve refahın güçlendirilmesi temennisinde bulundu. “Özgür, yüksek refah ve iyi eğitim almış bir toplum oluşturarak, var olan izolasyon ve işsizlik ile diğer zorlukları aşmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanan Ternava, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.
Ramazan Bayramı vesilesiyle yapılan törende sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörünün hüküm sürmesi dileklerini içeren dualara katılan Kosovalılar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.
Bayram namazına katılan Adem Krasniqi, Ramazan Bayramı’nın İslam alemine hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunarak, bayramın sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Derya Yıldız ise, “Ramazan Bayramı hayırlara vesile olur inşallah, bütün İslam alemi için de en hayırlısı olur. Allah hepimizin ibadetlerini inşallah katında makbul eyler” ifadesini kullandı. Driton Blaca ise, mübarek Ramazan ayının son derece iyi geçtiğini belirterek, bugün Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

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