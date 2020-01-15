Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları 21'inci yıl dönümünde anıldı. Bosna'daki Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova'daki Reçak Katliamı’nın 21’inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Sırp güçleri tarafından 1999 yılında kurşuna dizilen 45 Kosovalı’nın mezarı, katliam kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova’nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Reçak şehitliğindeki anmaya Kosova Cumhubaşkanı Hashim Thaçi de katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, askeri tören ile anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Reçak Katliamı’nın Sırbistan tarafından düzenlenen bir soykırım olduğunu, ancak bunun uluslararası camianın Kosova’da yaşanan vahşeti farketmesini sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Kosova’da işlenen suçların aydınlatılması için çaba göstermeyi sürdürüyoruz” dedi. Thaçi ayrıca, uluslararası camianın adalet anlayışını eleştirdi.

REÇAK KATLİAMI