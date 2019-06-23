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Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 00:33 | Son Güncelleme

Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de düzenlenen 17. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin açılışı "TÜRKSOY Opera Yıldızları" konseriyle yapıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı'ndaki açılış programına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Balkan Proje Koordinatörü Fatih Aliyi, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Ethem Baymak ile çok sayıda davetli katıldı.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar, yaptığı konuşmada, bir toplumu ayakta tutabilmek için kültür ve sanat etkinliklerinin önemine işaret ederek, bu alandaki desteklerin süreceğini söyledi.

TÜRKSOY Balkan Proje Koordinatörü Aliyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prizren’in Türk Dünyası için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

TÜRKSOY’un Türk kültürünün yaşatılması için faaliyet gösteren festivallere her zaman destek verdiğini ifade eden Aliyi, "Türk kültürünün dünya geneline tanıtılması amacıyla ‘Opera Günleri’ adı altında Balkanlar'da ilk defa konser veriyoruz. Sanatla Uyanmak Festivali'ne Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye ve Kosova'dan 5 sanatçıyla katılıyoruz." diye konuştu.

Festivalin Tertipleme Kurulu Başkanı Baymak da etkinliği düzenleme amaçlarının Prizren'de yaşayan aydın kesimi kucaklamak ve bu birikimi genç kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Türk opera sanatçısı Demet Gürhan da Kosova’da konser vermenin keyifli olduğunu belirterek, "Konserin Tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı gibi Türk kültürünü yansıtan bir mekanda düzenlenmesi ayrıca mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi hamamda Alman ressam Gabriele Schaffartzik ile Kazak ressam Olga Eren’in eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Altı gün sürecek festivalde ülkenin çeşitli şehirlerinde kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

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Kosova Prizren Sanatla Uyanmak Festivali TÜRKSOY uluslararası sanatla uyanmak festivali

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