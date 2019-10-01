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Kosova’da seçim kampanyası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kosova’da 6 Ekim tarihinde düzenlenecek olan erken parlamento seçimleri kapsamında siyasi partiler seçim kampanyası çerçevesinde tanıtım toplantıları düzenliyor.Kosova’da 6 Ekim tarihinde düzenlenecek erken parlamento seçimleri öncesi kampanyalar hız kazandı.

Kosova’da 6 Ekim tarihinde düzenlenecek olan erken parlamento seçimleri kapsamında siyasi partiler seçim kampanyası çerçevesinde tanıtım toplantıları düzenliyor.
Kosova’da 6 Ekim tarihinde düzenlenecek erken parlamento seçimleri öncesi kampanyalar hız kazandı. Seçim kampanyasının ilk günlerinde siyasi partilerin başbakan adayları, kapalı ortamlarda toplantılar düzenlemeyi tercih ederken, bazı siyasi partiler, milletvekilleri adaylarının tanıtımlarını yapıyor. 120 koltuktan oluşan Kosova Meclisi’ne girebilmek için yarışan bin 100 milletvekili adayı, halka program ve hedeflerini açıklıyor. Bir milyon 900 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Kosova’da erken seçime katılan 25 siyasi parti ve koalisyon, daha iyi sonuç elde edebilmek için kıyasıya yarışıyor. Adaylar, halka bilindik vaatler yanı sıra, ağırlıklı olarak Kosova’da işsizliğin çözümlenmesi, gençlerin batı ülkelere kaçışlarının durdurulması, Kosova vatandaşlarına vize muafiyetinin verilmesi gibi konular üzerinde duruyor.
Seçimlere katılan Kosova Türklerinin tek partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de seçim kampanyasını hızlandırdı. Seçimlere 30 milletvekili adayı ile katılan KDTP, Kosovalı Türklerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve daha ileriye taşınması için çalışacağını açıkladı.
KDTP lideri Mahir Yağcılar, bu seçimlerde de partiye önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatırken, KDTP milletvekili adayları da Türklerin, Kosova toplumu ile entegrasyon içinde olacağını ancak asimilasyona karşı çıkacağını ifade etti.
Özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana Kosova’da 6’ıncı kez parlamento seçimleri düzenlenecek.

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