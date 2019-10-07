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Kosova’da seçimin galibi Albin Kurti’nin partisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kosova’da erken genel seçimin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Albin Kurti’nin lideri olduğu muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi (VV) oldu.Kosova’da erken genel seçimlerde sandıkların yüzde 96’sının açılmasının ardından sonuçlar açıklanmaya başladı.

Kosova’da erken genel seçimin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Albin Kurti’nin lideri olduğu muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi (VV) oldu.
Kosova’da erken genel seçimlerde sandıkların yüzde 96’sının açılmasının ardından sonuçlar açıklanmaya başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Kendin Karar Al Hareketi (VV) oyların yüzde 25.75’ini alarak seçimin galibi oldu. Kendin Karar Al Hareketi 195 bin 906 oy aldı. 190 bin 760 oy alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 25.08 oy oranıyla seçimlerde ikinci oldu. Yaklaşık 20 yıldan beri iktidardaki olan Kosova Demokratik Partisi (PDK) ise 161 bin 503 oy alarak yüzde 21.28 oy oranıyla muhalefet konumuna geriledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakanlık görevinden istifa ederek erken genel seçimlerin yolunu açan Ramush Haradinaj’ın partisi Kosova’nın Geleceği için İttifak Partisi (AAK) ile Sosyal Demokrat Partisi (PSD) koalisyonu yüzde 11.60 oy oranı ile dördüncü olurken NİSMA Partisi yüzde 5 seçim barajını geçemeyerek parlamento dışında kaldı.
Seçimde tek Türk partisi olarak yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 5 bin 972 oy alarak yüzde 0.79 oy oranıyla seçimi tamamladı.
Yurt dışı ve şartlı oylar henüz sayılmazken geçersiz oyların sayısı ise 38 bin 440 olarak açıklandı. Seçimde, 1 milyon 937 bin 868 kayıtlı seçmenden yüzde 43.22’si oy kullandı.

Kurti zaferini ilan etti
Kendin Karar Al Hareketi lideri ve Başbakan adayı Albin Kurti, partisinin zaferini ilan ederek başkent Priştine merkezinde düzenlenen kutlamada partililere seslendi. Pazartesi itibariyle hükümetin kurulması için çalışmalara başlayacağını belirten Kurti, LDK ile ortak bir hükümet için görüşmelerde bulunacağını da sözlerine ekledi.
Kurti, Kosova için yeni bir dönem başladığını ve ülkenin halk ile birlikte gelişeceğini ifade ederek, kendisinin başkanlık edeceği hükümette hırsızlara yer olmadığını ve devleti soyan tüm hırsızların yargılanacağını söyledi. Kurti ayrıca, 20 yıl içerisinde çok fırsat kaçtığını belirterek, herkesin yasalar karşısında eşit olacağını vurguladı.

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