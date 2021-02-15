Kosova'da seçimleri Kendin Karar Al partisi kazandı

Milliyetçi-sol çizgideki partinin, yüzde 97'si sayılan oyların yüzde 48'ini aldığı açıklandı.Kosova'da 14 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 97'si sayıldı. Merkezi seçim komisyonunun açıkladığı kesin olmayan ilk sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 48'ini alan milliyetçi-sol çizgideki Vetevendosje (Kendin Karar Al) partisi seçimleri kazandı.

Genel Başkanlığını 45 yaşındaki eski bir insan hakları savunucusu ve aktivist Albin Kurti'nin yaptığı parti seçimlerde rakiplerini büyük oy farkıyla geride bıraktı. Buna göre seçimi ilk sonuçlara göre ikinci tamamlayan Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17, üçüncü parti Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise yüzde 13 oy alabildi. Albi'nin partisi 2019'da yapılan seçimde, şimdi elde ettiği oyların yaklaşık yarısını almıştı.

PDK ve LDK seçim sonuçlarını kabul ettiklerini duyurdu.

Seçimi kaybettiklerini açıklayan Başbakan ve LDK lideri Avdullah Hoti, bundan böyle parlamentoda yapıcı bir muhalefet yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık bir milyon 800 bin nüfuslu Kosova'nın başkenti Priştine'de toplanan halk ise seçim sonucunu meşaleler yakarak ve otomobil kortejleri oluşturarak kutladı.